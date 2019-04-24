رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث ضوابط المنح الدراسية لطلاب البحث العلمي

ناقش الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفرالشيخ، مع وفد هيئة "فولبرايت" الأمريكية بالقاهرة برئاسة مسئول الهيئة آسر هانى وهيب عوض، ومندوب وزارة التعليم العالى عبد العليم رفعت، سبل التعاون والتعريف ببرامج وشروط التقدم للمنح الدراسية التى تقدمها الهيئة للطلاب وإعداد أبحاث بإحدى الجامعات الأمريكية لأعضاء هيئة التدريس فى مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والمجالات الهندسية والرياضية والزراعية.

وقال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفرالشيخ إن البرامج تضمنت مرحلة الماجستير وبرامج للدكتوراه إلى جانب برامج لإعداد القادة، والتخصصات، التى تقدمها المنحة وكيفية التقدم والتأهيل للدراسة والمقابلة الشخصية للطلاب، الذى تتوافر لديهم شروط المنحة الدراسية.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المثمر بين الجامعة والهيئات العلمية الدولية، مشيرا إلى حرص الجامعة على التعاون مع الهيئات العلمية الدولية المرموقة من أجل النهوض بشباب أعضاء هيئة التدريس من خلال البرامج العلمية المتاحة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور ماجد القمرى، أهمية الشراكة مع الهيئات العلمية الدولية لتدعيم أواصر التعاون فى قطاع تقنية المعلومات لإعداد جيل مزود بالمعرفة، قادر على تحمل مسؤولياته، تأكيدا للدور الريادى الذى تؤديه الجامعة ومقدرتها العلمية وكفاءتها بوصفها مؤسسة تعليمية وطنية رائدة تولى جانب تقنية المعلومات حيزاً مهماً من اهتمامها ودعمها باعتباره لغة المستقبل.