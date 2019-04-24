video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 08:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث ضوابط المنح الدراسية لطلاب البحث العلمي

الأربعاء، 24 أبريل 2019 07:54 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يبحث ضوابط المنح الدراسية لطلاب البحث العلمي خلال الاجتماع
كفر الشيخ _ محمد سليمان
إضافة تعليق

ناقش الدكتور ماجد القمرى رئيس جامعة كفرالشيخ، مع وفد  هيئة "فولبرايت" الأمريكية بالقاهرة برئاسة مسئول الهيئة آسر هانى وهيب عوض، ومندوب وزارة التعليم العالى عبد العليم رفعت، سبل التعاون والتعريف ببرامج وشروط التقدم للمنح الدراسية التى تقدمها الهيئة للطلاب وإعداد أبحاث بإحدى الجامعات الأمريكية لأعضاء هيئة التدريس فى مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والمجالات الهندسية والرياضية والزراعية.

وقال الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفرالشيخ إن البرامج تضمنت مرحلة الماجستير وبرامج للدكتوراه إلى جانب برامج لإعداد القادة، والتخصصات، التى تقدمها المنحة وكيفية التقدم والتأهيل للدراسة والمقابلة الشخصية للطلاب، الذى تتوافر لديهم شروط المنحة الدراسية.

وأضاف أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المثمر بين الجامعة والهيئات العلمية الدولية، مشيرا إلى حرص الجامعة على التعاون مع الهيئات العلمية الدولية المرموقة من أجل النهوض بشباب أعضاء هيئة التدريس من خلال البرامج العلمية المتاحة.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور ماجد القمرى، أهمية الشراكة مع الهيئات العلمية الدولية لتدعيم أواصر التعاون فى قطاع تقنية المعلومات لإعداد جيل مزود بالمعرفة، قادر على تحمل مسؤولياته، تأكيدا للدور الريادى الذى تؤديه الجامعة ومقدرتها العلمية وكفاءتها بوصفها مؤسسة تعليمية وطنية رائدة تولى جانب تقنية المعلومات حيزاً مهماً من اهتمامها ودعمها باعتباره لغة المستقبل.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفر الشيخ يعلن عن توافر فرص عمل بالشركة المصرية الصينية للرمال السوداء

كفر الشيخ

محافظة كفر الشبخ

جامعة كفر الشيخ

مستقبل

تدريس

امريكا




لا تفوتك
اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

ذا صن: محمد صلاح أهم صادرات مصر إلى العالم منذ كليوباترا

ذا صن: محمد صلاح أهم صادرات مصر إلى العالم منذ كليوباترا

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة