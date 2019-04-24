رئيس جامعة بني سويف: إجازة للطلاب والعاملين من غد حتى الاثنين المقبل

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن موافقة مجلس الجامعة على منح الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة إجازة مدفوعة الأجر يوم الأحد القادم 28 إبريل.

وأوضح منصور حسن خلال رئاسته مجلس الجامعة اليوم الأربعاء، أن الجامعة ستشهد فترة إجازة متواصلة تبدأ من غد الخميس 25 أبريل وتمتد حتى الاثنين 29 أبريل على أن تستأنف الدراسة والعمل يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، تزامناً مع ما تشهده مصر من الاحتفال بعدد من المناسبات الوطنية والدينية المتتالية، على أن لا يسمح بالإجازات بعد هذا التاريخ وحتى نهاية امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأشار منصور حسن إلى أن أيام الإجازات المتوالية تتضمن عطلة رسمية غداً الخميس بمناسبة ذكرى تحرير سيناء يعقبه يومي الجمعة والسبت وهى أيام العطلة الأسبوعية المعتادة بالجامعة، ثم الأحد 27 أبريل إجازة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، والذي سيشهد تطبيق الإجازة على كافة الطلاب والعاملين بالجامعة، كما يأتي احتفال مصر بعيد شم النسيم يوم الاثنين 29 أبريل وهو عطلة رسمية لكافة العاملين بالدولة.