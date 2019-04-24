رئيس جامعة بنى سويف يكرم أستاذين لحاصولهما على جائزة الدولة التشجيعية

بنى سويف - أيمن لطفى

كرم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف كلا من الدكتور أحمد علام الأستاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم، والدكتور محمد شعبان الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم، لحصولهما على جائزة الدولة التشيجعية في العلوم الفيزيقية.

وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الجامعة المنعقدة اليوم بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

يذكر أن الدكتور أحمد علي أحمد علام، يعمل قائما بعمل وكيل كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وحصل على جائزة أحسن رسالة دكتوراه في كلية العلوم عام 2008م، وجائزة أحسن بحث في كلية العلوم عام 2017م، ونشر 52 بحث علمي بمجلات دولية.

أما الدكتور محمد شعبان سعيد فاضل فيعمل وكيلا لكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لشئون التعليم والطلاب بالجامعة، وحصل على جائزة جامعة بني سويف التشيجعية عام 2015م، وجائزة أفضل باحث بكلية العلوم عام 2018م، وتمويل 45 مشروعا بحثيا من جهات مختلفة داخل مصر وخارجها، كما قام بنشر 130 بحثا علميا بمجلات ومؤتمرات دولية.

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