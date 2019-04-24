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رئيس البرلمان العربى يدين انتهاكات الحوثيين لحقوق أعضاء مجلس النواب اليمنى

الأربعاء، 24 أبريل 2019 10:00 ص
رئيس البرلمان العربى يدين انتهاكات الحوثيين لحقوق أعضاء مجلس النواب اليمنى رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى
(أ ش أ)
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أدان البرلمان العربى بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات التى ترتكبها ميليشيات الحوثيين بحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية.

وأعلن البرلمان - فى بيان له اليوم - عن تلقى الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى رسالةً مكتوبةً من السيد سلطان سعيد البركانى رئيس مجلس النواب بالجمهورية اليمنية بشأن الانتهاكات الجسيمة التى تقوم بها ميليشيا الحوثى الإنقلابية بحق أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمينة، ومن هذه الانتهاكات : فرض الإقامة الجبرية على من تبقى من أعضاء مجلس النواب فى المناطق التى تحت سيطرة ميليشيا الحوثى الإنقلابية، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية بالقوة، وإجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا الانقلاب وانحازوا للشرعية، وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب فى مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل 2019م وسرد البيان ممارسات ميليشيا الحوثى مصادرة ممتلكات 140 عضواً من أعضاء مجلس النواب، وتفجير بعض منازل النواب وتشريد أسرهم، والسيطرة على منازل وممتلكات عدد آخر من النواب، واعتقال أبناء وأقارب أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل، منتهكين بذلك كل القيم والقوانين والأعراف الدولية.

ودان رئيس البرلمان العربى واستنكر بشدة هذه الجرائم التى تتنافى مع القانون الدولى وكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، فإنه يُحمل ميليشيا الحوثى الإنقلابية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الشنعاء.

وبحسب البيان، فإن رئيس البرلمان العربى خاطب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الاتحاد البرلمانى الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى اليمن، وطالبهم بإدانة واستنكار هذه الجرائم بحق أعضاء مجلس النواب اليمني، ودعوة الأمم المتحدة لإصدار قرارات دولية تُعاقب ميليشيا الحوثى الإنقلابية وداعميها وتُحاسب مرتكبى هذه الجرائم، وتوفير الحماية لأعضاء مجلس النواب اليمني، والإفراج عن المختطفين من أبنائهم وأقاربهم، وإخلاء المنازل والممتلكات التى استولت عليها جماعة الحوثى الإنقلابية بالقوة.

وأكد السلمى - فى بيانه - مواصلة البرلمان العربى لجهوده وموقفه الداعم للحكومة الشرعية فى اليمن المعترف بها دولياً، وما تقوم به قوات التحالف العربى "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية وحماية الشعب اليمنى واستعادة كافة مؤسسات الدولة ومقدراتها الحيوية، وحماية الأمن القومى العربى وتأمين الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ودعم أمـن واستقرار ووحدة الـيمن وسلامة وسيادة أراضيه.

 


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