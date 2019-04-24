وأضافت تبليتز - في تصريح نقلته شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - إن هناك فريقا "مناسبا" من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومسؤولين عسكريين أمريكيين يساعدون سريلانكا في التحقيقات.



وكانت حكومة سريلانكا قد أقرت بأنها تلقت تحذيرات من أن جماعة متطرفة محلية تهدد الكنائس، إلا أن أجهزة الاستخبارات فشلت في التصدي بشكل ملائم لهذا الخطر.