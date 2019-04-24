قالت السفيرة الأمريكية في سريلانكا ألينا تبليتز إن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بسلسلة التفجيرات التي وقعت في كولومبو، وأودت بحياة أكثر من 350 شخصا.
وأضافت تبليتز - في تصريح نقلته شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم /الأربعاء/ - إن هناك فريقا "مناسبا" من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومسؤولين عسكريين أمريكيين يساعدون سريلانكا في التحقيقات.
وكانت حكومة سريلانكا قد أقرت بأنها تلقت تحذيرات من أن جماعة متطرفة محلية تهدد الكنائس، إلا أن أجهزة الاستخبارات فشلت في التصدي بشكل ملائم لهذا الخطر.
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