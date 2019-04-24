خلل بسيط فى قطار الزعيم الكورى الشمالى عند وصوله لفلاديفوستوك فى روسيا

فلاديفوستوك (رويترز)

رغم أن زيارة الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون لروسيا اليوم الأربعاء، أعدت بعناية إلا أنها عانت من خلل بسيط.. إذ لم يتوقف قطاره المدرع عند السجادة الحمراء التى مُدت لاستقباله فى محطة فلاديفوستوك.

ونزل كيم مبتسما، يرتدى معطفا وقبعة أسودين، على الرصيف ليستقبله المسئولون الروس متأخرا دقيقة تقريبا بعد أن اضطر القطار للرجوع بضعة أمتار لضمان أن يفتح باب كيم عند السجادة الحمراء أمام مستقبليه.

وبث التلفزيون الرسمى الروسى وصول كيم لحضور قمة مع الرئيس فلاديمير بوتين على الهواء مباشرة.

وانتظر المسئولون الروس بصبر أثناء تراجع القطار إلى جانب اثنين من المساعدين الكوريين الشماليين يحملان سلالم وضعاها بعد ذلك لسد الفجوة بين القطار والرصيف.