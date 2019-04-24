حمدى الكنيسى: رفع العلم المصرى على أرض سيناء لحظة لا تنسى فى تاريخنا

كتب محمد السيد

قال الإعلامى حمدى الكنيسى، إن ذكرياته عن عيد تحرير سيناء متعددة، مضيفا أنه عاش وسط المقاتلين أعظم وأمجد أيام مصر وشاهد كيف يقدم الجندى المصرى على التضحية من أجل وطنه.

وأضاف حمدى الكنيسى: "كنت أول من أطلق اسم صائدى الدبابات على عبد العاطى ومحمد المصرى الذى كان مهمتهما التصدى للدبابات الاسرائيلية "،لافتا الى أنه على مدار عشرات السنين تم اطلاق شعارات بضرورة تنمية وتعمير أرض سيناء ولكن لم تنفيذ شئ حقيقى و تم ترك سيناء شبه خالية".

وتابع الكنيسى :" حاليا يتم أكبر تكريم لبطولات حرب أكتوبر وهى التنمية والتعمير لسيناء بخطى واضحة وانشاء 5 انفاق تربط سيناء ببقية مصر"،مشيرا الى أن يوم رفع العلم المصرى على أرض سيناء بعد تكامل النصر بوجهه العسكرى فى أكتوبر وبوجهه القانونى فى معركة طابا فى 25 إبريل لحظة لا تنسى فى تاريخنا لأننا أثبتنا قدرتنا الهائلة على التحرك نحو الهدف الرئيسى وهو استعادة الأرض كاملة .