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حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية 4 أيام

الأربعاء، 24 أبريل 2019 08:46 م
حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية 4 أيام سرقة دراجة بخارية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة الدراجات البخارية بالقطامية، 4أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم "محمد. ف، و رؤف. ع، و كريم .م"، عاطلين، واعترف المتهمين بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية وبيعها، واعترفوا بسرقتهم لـ8 درجات بخارية، وتمكنوا من بيعها.

 

ترجع الواقعة بتلقي قسم شرطة القطامية، عدة بلاغات تفيد بسرقة درجاتهم البخارية، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تبين صحة البلاغات وتم ضبط المتهمين أثناء سرقتهم لإحدي الدراجات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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