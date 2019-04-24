حبس ربة منزل وعاطل 4 أيام بتهمة سرقة الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس "ربة منزل" وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "نجلاء .م، و عاطف. ف"، واعترف المتهمين بارتكابهم وقائع السرقة بمنطقة القاهرة الجديدة.

وتعود تفاصيل الواقعة بعد تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.