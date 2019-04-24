video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس ربة منزل وعاطل 4 أيام بتهمة سرقة الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 08:41 م
حبس ربة منزل وعاطل 4 أيام بتهمة سرقة الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة سرقة شقة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس "ربة منزل" وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "نجلاء .م، و عاطف. ف"، واعترف المتهمين بارتكابهم وقائع السرقة بمنطقة القاهرة الجديدة.

 

وتعود تفاصيل الواقعة بعد تلقى قسم شرطة التجمع الخامس، عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة، تم ضبط المتهمين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عاطل لسرقته شقة مسئول بقنصلية دولة عربية بالعجوزة

سرقة

نيابة القاهرة الجديدة

اخبار الحوادث

حبس

سرقة بالاكراه




لا تفوتك
اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

ذا صن: محمد صلاح أهم صادرات مصر إلى العالم منذ كليوباترا

ذا صن: محمد صلاح أهم صادرات مصر إلى العالم منذ كليوباترا

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة