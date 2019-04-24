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جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:06 م
جهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الأجازات اللواء راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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أعلن جهاز حماية المستهلك عن خطه تستهدف تكثيف إجراءات الرقابة على الأسواق خلال الإجازات الرسمية  المقررة احتفالا بعيد تحرير سيناء 25 أبريل الجارى وبعيد شم النسيم يوم  29 أبريل وأجازة عيد العمال  بداية وأعياد الأخوه الأقباط خلال الأسبوع القادم.
 
و أكد اللواء  راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أن العاملين بالجهاز مؤمنين تماما برسالتهم فى حماية وصون حقوق المستهلكين وأن العاملين اطلقوا مبادره للعمل أثناء الإجازات الرسميه تأكيدا على رسالتهم الوطنية ، ويستهدف الجهاز استمرار العمل فى أيام العطلات المقرره خلال هذه الفتره وتكثيف خدمات تلقى الشكاوى وانتشار سياراتالضبطيه القضائيه بالاسواق والمناطق التجاريه لمواجهة أى ممارسات سلبيه ضاره بالمستهلك مع التنسيق التام مع الأجهزه المعنيه من وزارة التموين والإدارة العامة لمباحث التموين.
 
وأشار عبدالمعطى أن ذلك يأتى فى اطار استراتيجية الدوله وتوجهات  الرئيس  عبدالفتاح السيسى الدائمه بضبط الاسواق وحماية حقوق المستهلك ، وتأكيدا على برنامج الحكومهالشامل الذى أعلنه الدكتور  مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على أهمية ايجاد أليات غير تقليديه للتفاعل مع شكاوى المواطنين وتوجيهات  الدكتور على المصيلحى وزيرالتموين والتجاره الداخليه بشأن تخفيض زمن الاستجابه لشكاوى المواطنين.
 
ويتلقى الجهاز شكاوى المواطنين من خلال طرق التواصل مع الجهاز عن طريق الخط الساخن 19588 ورقم الواتس أب ( المواطن رقيب ) 01281661880 والصفحه الرسميهلجهاز حماية المستهلكجهاز حماية المستهلكِ يعلن عن خدمات طوارىء خلال الإجازات.
 
 
 

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