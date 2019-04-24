جهاز تنمية المشروعات يوقع عقود تمويل متناهى الصغر مع الجمعيات الأهلية

كتب – إسلام سعيد

يوقع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقود تمويل متناهى الصغر، اليوم الأربعاء مع عدد من الجمعيات الأهلية، فى إطار خطة الجهاز للوصول إلى كافة الشرائح ودعمها تمويليا لإنشاء مشاريع جديدة.

وفى وقت سابق، شهدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع 9 عقود جديدة لتمويل مشروعات متناهية الصغر مع عدد من الجمعيات الأهلية فى 5 محافظات (الشرقية، المنيا، بنى سويف، قنا وسوهاج).

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يسعى دائما إلى التوسع فى تقديم الدعم اللازم لإقامة المشروعات متناهية الصغر سواء الفنى أو المالى بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الكفاءة والخبرة والمنتشرة بالقرى والأحياء فى جميع محافظات الجمهورية بهدف إتاحة هذه المشروعات للفئات الاكثر احتياجا والمرأة المعيلة مما يعمل على تحسين مستواهم المعيشى وتوفير فرص عمل مستقرة وذات مردود اقتصادى.