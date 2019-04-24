جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى مطار القاهرة رقم 2 ، برئاسة حسن خلف مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران الإتحاد رقم 653 القادمة من كوريا، استوقف سامي عبد العزيز مدير الإدارة الرابعة بالإنابة، الراكب المصرى ا . م . م ،الذى حاول الخروج من المخرج الخاص بالموظفين ومعه حقيبة لاب توب، وبسؤاله عما إذا كان قادما من الخارج، وتم طلب تحقيق الشخصية الخاص به فقدم جواز السفر الخاص به.

وبسؤاله عن ما بداخل الحقيقه ظهر عليه الارتباك فتم تشكيل لجنة لتفتيشه من محمد موسي مأمور الخط الأخضر، ومحمد موسي مأمور التفتيش تحت إشراف عبدالصادق مغاورى مدير الحركة، وبتفتيش حقيبة اللاب توب تبين وجود 23 هاتفا محمولا.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 27 لسنة 2019 وحجز المضبوطات.