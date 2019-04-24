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جامعة الإسكندرية:اكتشاف 9 حالات تعاطى المخدرات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

الأربعاء، 24 أبريل 2019 03:25 م
جامعة الإسكندرية:اكتشاف 9 حالات تعاطى المخدرات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم الدكتور علاء رمضان رئيس مجلس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة
الإسكندرية أسماء على بدر
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أعلنت جامعة الإسكندرية، عن نتائج الحملة الثانية للكشف عن تعاطى المخدرات للعاملين والعاملات بالجامعة، تمت على مدار 3 أيام (16 ـ 18ابريل) بالمجمع الطبى ومستشفى المواساه وطلبة الجامعة.
 
وأكد مجلس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، برئاسة الدكتور علاء رمضان، أنه تم إجراء تحليل لـ488 عينه عشوائية من الموظفين، تبين الاشتباه فى تعاطى 9 حالات، منهم وإرسال العينات المشتبه بها إلى وزارة الصحة، ورفع الأمر لإدارة الجامعة لإتخاذ الإجراءات اللازمة مع تكرار هذه الحملات مستقبلاً .
 
 
ووافق المجلس، على البدء فى مبادرة الجامعة للإكتشاف المبكر للقرنية بالإسكندرية مجاناً، بالتعاون مع قسم طب وجراحة العين بكلية الطب.
 
واستعرض المجلس، عدد من المشروعات البحثية بكليات الجامعة، وعدد من الندوات والأنشطة والتقارير، وورش العمل المنعقدة بالكليات خلال الفترة السابقة.
 
 
 

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