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تونس تنفى تصريحات راديو فرنسى تمس دبلوماسييها فى ليبيا

الأربعاء، 24 أبريل 2019 05:00 ص
تونس تنفى تصريحات راديو فرنسى تمس دبلوماسييها فى ليبيا الرئيس التونسى
كتب: أحمد علوى
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نفت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش ما أوردته "إذاعة فرنسا الدولية" من تصريحات بشأن دبلوماسيين يوفرون حماية أمنية للسفارة الفرنسية لدى ليبيا.

ووفقاً لقناة روسيا اليوم الروسية ، فقد وصفت قراش في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية يالثلاثاء إن ما أذاعته من تصريحات خطيرة تمس الأمن القومي التونسي.

وصرحت الناطقة باسم الرئاسة بأن الإذاعة الفرنسية "بثت الخبر دون التثبت منه عبر القنوات الرسمية"، مؤكدة أن موضوع الدبلوماسيين الأوروبيين تمت معالجته وتسويته في الأطر القانونية، وحسب العرف الدبلوماسي الجاري به العمل.

وكانت "إذاعة فرنسا الدولية" قد أوردت في وقت سابق اليوم خبرا مفاده أن الفرنسيين الذين عبروا من ليبيا إلى تونس الأسبوع الماضي "ليسوا دبلوماسيين كما تؤكد فرنسا وإنما عناصر من مصالح الاستعلامات (المخابرات)".

وأضافت الإذاعة الفرنسية أن جزيرة جربة تحولت إلى "قاعدة خلفية لمصالح المخابرات الأجنبية"، علما أنها نسبت هذا الخبر إلى مصدر مطلع من رئاسة الجمهورية التونسية.

 

 


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