video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تنمية المشروعات يوقع عقد تمويل لمشروعات بشمال سيناء 1.5 مليون جنيه

الأربعاء، 24 أبريل 2019 04:09 م
تنمية المشروعات يوقع عقد تمويل لمشروعات بشمال سيناء 1.5 مليون جنيه نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات
شمال سيناء - محمد حسين
إضافة تعليق
أعلن اليوم فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، أنه تم توقيع عقد تمويل جمعية كنوز البردويل بشمال سيناء بقرض بقيمة مليون وخمسمائة ألف جنيه فى المقر الرئيسى للجهاز بالقاهرة.
 
وتم التوقيع بحضور كل من نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، وقيادات جهاز تنمية المشروعات، والمهندس سامى الهوارى رئيس مجلس إدارة الجمعية، وآمال زيدان مدير فرع شمال سيناء، ومحمد سلامة رئيس وحدة التمويل المتناهي بفرع شمال سيناء.
 
وقال المهندس سامى الهوارى رئيس محلس الجمعية المستفيدة من القرض يستهدف التمويل مركز بئر العبد للراغبين فى إقامة مشروعات من الشباب والمرأة المعيلة.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جهاز تنمية المشروعات يوقع عقود تمويل متناهى الصغر مع الجمعيات الأهلية

تنميه المشروعات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء




لا تفوتك
خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة