تنمية المشروعات يوقع عقد تمويل لمشروعات بشمال سيناء 1.5 مليون جنيه

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن اليوم فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، أنه تم توقيع عقد تمويل جمعية كنوز البردويل بشمال سيناء بقرض بقيمة مليون وخمسمائة ألف جنيه فى المقر الرئيسى للجهاز بالقاهرة.

وتم التوقيع بحضور كل من نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، وقيادات جهاز تنمية المشروعات، والمهندس سامى الهوارى رئيس مجلس إدارة الجمعية، وآمال زيدان مدير فرع شمال سيناء، ومحمد سلامة رئيس وحدة التمويل المتناهي بفرع شمال سيناء.

وقال المهندس سامى الهوارى رئيس محلس الجمعية المستفيدة من القرض يستهدف التمويل مركز بئر العبد للراغبين فى إقامة مشروعات من الشباب والمرأة المعيلة.