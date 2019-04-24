تنفيذ 1426حكما متنوعا وضبط 108 هاربين من أحكام قضائية بالإسماعيلية

كما تمكنت الحملة من ضبط 108 متهمين هاربين محكومًا عليه،و تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.