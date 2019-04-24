تنفيذ 1426حكما متنوعا وضبط 108 هاربين من أحكام قضائية بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، أسفرت عن تنفيذ 1426 حكمًا متنوعًا، منها 983حكمًا جزئيا و51 حكم مستأنف و341 حكم غرامات و47 حكم مخالفات و4 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 10600 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.
كما تمكنت الحملة من ضبط 108 متهمين هاربين محكومًا عليه،و تم التحفظ على المتهمين، وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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