تعليم الغربية يكرم الطلاب الحاصلين على المركز الأول فى التعليم الصناعى والفندقى

كرم محمد فاروق حماد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الطالب محمد كمال الدين حسن والطالبة أية محمد فتحى سالم بمدرسة طنطا الفندقية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية لفوزهما بالمركز الأول جمهورى فى مسابقة أوائل الطلبة، تخصص فندفى (إنتاج أغذية).

كما تم تكريم الطالب عبد الرحمن طارق عبد المجيد، والطالب محمد عماد فتحى نصر بمدرسة الشهيد خالد دبور الثانوية الزخرفية، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية لفوزهما بالمركز الأول جمهورى فى مسابقة أوائل الطلبة، صناعى (أثاث معدنى.)

كما تم تكريم موجهى العموم للتخصصات الفائزة ومديرى المدارس والسادة المشرفين على الطلاب.