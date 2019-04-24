تعرف على شركات القابضة للصناعات الكيماوية الجاهزة للطرح فى البورصة

كتب عبد الحليم سالم

قال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن كل شركات القابضة الكيماوية غير المطروحة فى البورصة يمكن طرحها فى البورصة بعد انتهاء عمليات التطوير والهيكلة التى يتم اتخاذها حاليا.

وقال مصطفى لـ"اليوم السابع" إن شركات مثل النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة وغيرها من الشركات فى حالة تحسن نتائجها بشكل كبير، والانتهاء من التحديث والهيكلة يمكن طرحها فى البورصة بجانب الشركات المطروحة بالفعل.

وقال إن الشركة الجاهزة للطرح فى البورصة هى شركة سيناء للمنجنيز الموجودة فى سيناء، وبالتالى لا نعلم هل سيتم استكمال إجراءات طرحها أم منع طرحها لاعتبارات تتعلق بالأمن القومى فى سيناء، لافتا أن الشركة جذابة ومناسبة تماما للطرح.