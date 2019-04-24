تعرف على دعم نقل الركاب والطلبة بالمترو والسكك الحديدية بالموازنة

بلغ إجمالى الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية بموازنة السنة المالية 2019/2020 نحو 128 مليار و947 مليون جنيه مقابل 107 مليارات و427 مليون جنيه فى موازنة 18/19 بزيادة قدرها 21 مليار و520 مليون جنيه.

ووفقًا للبيان المالى لموازنة 19/20 فإن هذا البند من الدعم موزع كالتالى:

بلغ الدعم المخصص لنقل الركاب نحو 1850 مليون جنيه بمشروع موازنة السنة المالية 2019/2020، وهو يمثل الدعم المنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز الجارى المرفق بكل منهما والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية.

بلغ الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق نحو 600 مليون جنيه منها 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط سكك حديد مصر و400 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو الإنفاق ويزيد هذا المبلغ المخصص لدعم اشتراكات الطلبة عما كان مدرج بموازنة 2018/2019 بنحو 250 مليون جنيه.

ووفقا للبيان المالى للموازنة الذى قدمه وزير المالية للبرلمان، فقد بلغ دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات 100 مليون جنيه، وهو يأتى فى إطار إصلاح الخلل فى الهيكل التمويلى نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيرًا عن التكلفة الحقيقة.