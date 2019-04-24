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تضامناً مع الشعب السريلانكى.. أبوظبى تضيء معالمها السياحية بعلم سريلانكا

الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:59 م
تضامناً مع الشعب السريلانكى.. أبوظبى تضيء معالمها السياحية بعلم سريلانكا أبوظبي تضيء معالمها السياحية بعلم سريلانكا
كتب آسر أحمد
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تضامنت مدينة أبو ظبى الإماراتية، مع الشعب السريلانكى ضد الحوادث الإرهابية والتفجيرية، التى شهدتها سيرلانكا الاحد الماضى، والتى أسفرت عن مقتل ما يقارب الـ 160 شخصاً داخل إحدى الكنائس.

وأضاءت المدينة الإماراتية جميع معالمها السياحية، تضامناً مع القيادة والشعب السريلانكى ضد سلسلة التفجيرات الإرهابية التى طالت عدداً من الفنادق والكنائس فى كولومبو، بحسب الصور التى نشرتها الصفحة الرسمية لمكتب الاتصال الحكومة فى المدينة.

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وشهدت سريلانكا يوم الأحد الماضى، سلسلة من الانفجارات التي استهدفت عددا من الكنائس والفنادق، مما أسفر عن مصرع 160 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين حسب آخر إحصائية، وذلك خلال الاحتفالات بـ "أحد السعف" فى البلاد.

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