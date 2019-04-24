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تركيا تعتقل شخصا لاتهامه بالتخطيط لمهاجمة مراسم تأبين تتعلق بالحرب العالمية

الأربعاء، 24 أبريل 2019 03:54 م
تركيا تعتقل شخصا لاتهامه بالتخطيط لمهاجمة مراسم تأبين تتعلق بالحرب العالمية الشرطة التركية ـ صورة أرشيفية
اسطنبول (رويترز)
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قالت شرطة إقليم تكيرداج التركى اليوم الأربعاء، إن السلطات اعتقلت شخصا تشتبه بأنه عضو فى تنظيم داعش، وتعتقد أنه كان يخطط لمهاجمة فعالية لإحياء ذكرى تعود للحرب العالمية الأولى فى جاليبولى حضرها مئات الأستراليين والنيوزيلنديين.

وقال المتحدث باسم شرطة إقليم تكيرداج إن المشتبه به، وهو سورى، اعتقل فى الإقليم الذى يقع فى شمال غرب البلاد بالقرب من شبه جزيرة جاليبولى.

ويسافر مواطنون من أستراليا ونيوزيلندا كل عام إلى تركيا لحضور مراسم تأبين تقام يوم 25 أبريل، إحياء لذكرى حملة عسكرية فاشلة قامت بها قوات الأنزاك وقوات الحلفاء فى عام 1915 بهدف إخراج القوات العثمانية من جاليبولى ومنطقة الدردنيل.

 


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