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ترامب يقرر عدم حضور مسؤولى إدارته حفل العشاء السنوى لمراسلى البيت الأبيض

الأربعاء، 24 أبريل 2019 06:00 ص
ترامب يقرر عدم حضور مسؤولى إدارته حفل العشاء السنوى لمراسلى البيت الأبيض ترامب
كتب: أحمد علوى
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قال مسؤولون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر يوم الثلاثاء على موظفي البيت الأبيض وأعضاء إدارته حضور حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض الذي يقام يوم السبت المقبل.

وكان ترامب قد صرح من قبل إنه لن يحضر العشاء السنوي ورتب بدلا من ذلك تجمعا سياسيا في ويسكونسن ولكنه لم يكن قد قرر ما إذا كان بإمكان أي من موظفيه حضور العشاء.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن "الرئيس وأفراد إدارته لن يحضروا حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض هذا العام. وبدلا من ذلك سيسافر الرئيس مساء السبت إلى جرين باي بولاية ويسكونسن حيث سيعقد تجمعا في إطار حملته".

ولم يحضر ترامب حفل العشاء السنوي الذي تنظمه رابطة مراسلي البيت الأبيض منذ أن أصبح رئيسا في يناير كانون الثاني 2017.

ويندد ترامب بوسائل الإعلام الرئيسية ويقول إنها تبث "أخبارا كاذبة" ويوجه بشكل روتيني أنصاره لمشاهدة محطة فوكس نيوز.

وحضر رؤساء الولايات المتحدة حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض معظم السنوات منذ تأسيس الرابطة في 1914.

 

 

 


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