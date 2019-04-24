ترامب يتهم وكالة مخابراتية بريطانية بالتجسس عليه لصالح أوباما

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب روج لنظرية المؤامرة بتغريدة جديدة على حسابه على موقع "تويتر" للتدوين القصير حيث اتهم المملكة المتحدة بالتآمر لمساعدة إدارة سلفه باراك أوباما فى التجسس على حملته الرئاسية.

وأضافت الصحيفة أن ترامب قال فى تغريدته التى اقتبسها من العنوان الرئيسي لمنظمة أخبار أمريكية يمينية "المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية لاري جونسون يتهم المخابرات البريطانية بمساعدة إدارة أوباما على التجسس على حملة ترامب الرئاسية لعام 2016".

وأضاف ترامب: "واو! إنها الآن مسألة وقت قبل أن تظهر الحقيقة، وعندما يحدث ذلك، سيكون أمرا جميلا!"

ووصفت GCHQ ، وهى أكبر منظمة تجسس رقمية تابعة لحكومة المملكة المتحدة، هذا الادعاء بأنه "سخيف للغاية".

وقالت الوكالة لرويترز "كما ذكرنا من قبل فإن المزاعم القائلة بأنه طُلب منا "التنصت على المكالمات الهاتفية "للرئيس المنتخب آنذاك هي هراء، إنها سخيفة للغاية ويجب تجاهلها".