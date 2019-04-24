تداول 26 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن إجمالي حركة السفن اليوم الأربعاء 26 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 5 سفن حاويات وغادر الميناء سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد ، دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء خروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والي الميناء.