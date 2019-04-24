تجديد حبس 3 متهمين لاتهامهم بسرقة "مسنة" فى مصر الجديدة

كتب عبد الله محمود

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، حبس 3 متهمين بينهم مكوجي 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة "مسنة" .

البداية بتلقي قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغًا من أحد المستشفيات بإصابة ربة منزل 69 سنة، مقيمة بدائرة القسم، بسحجات وآثار خنق وكدمات متفرقة بالوجه، وقررت أنه أثناء تواجدها بمسكنها قام مجهول بطرق الباب ولدى فتحها قام بدفعها والتعدى عليها بالضرب ومحاولة خنقها بكوفية يرتديها مما أدى لفقدها الوعى وعقب إفاقتها إكتشفت سرقة (5 هواتف محمولة- سماعة هاتف - كمية من المشغولات الذهبية والفضية- 6 ساعة يد - كمية من الإكسسوارات).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخر "جارى ضبطه" وأضاف أحدهما أنه نظرًا لطبيعة عمله مكوجى بالعقار المجاور لمسكن المجنى عليها وتردده على المجنى عليها وعلمه بثرائها فعقد العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ مخططه استعان بالاثنان الآخران وعقب علمه بتواجدها بمفردها بالشقة توجها لمسكن المجنى عليها وقام الهارب بالطرق على الباب.

وعقب فتحها تعدى عليها بالضرب وخنقها فاعتقد أنها فارقت الحياة واستوليا على المسروقات وهربا، وأرشدا عن المصوغات الذهبية وقررا أن باقي المسروقات بحوزة المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.