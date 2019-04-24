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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

الأربعاء، 24 أبريل 2019 02:49 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 6 قطاعات بورصة الكويت
كتب ـ هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% رابحا عدد 11.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5733.94 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.4% رابحاً عدد 24.37 نقطة ليغلق عند مستوى 6170.27 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.3% خاسراً عدد 14.86 نقطة ليغلق عند مستوى 4894.32 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 129.6 مليون سهم بقيمة 18.5 مليون دينار كويتى عبر 5623 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.06%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.33%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%.
 
وجاء سهم "المستثمرون" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.62%، تليه ورقية بنسبة 9.40%، ثم إنوفست بنسبة 6.58%، فيما تصدر سهم "الهلال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.55% ثم بورتلاند بنسبة 13.64%، ثم التعمير بنسبة 10%.
 

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