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تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء

الأربعاء، 24 أبريل 2019 10:16 ص
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء البورصة ــ أرشيفية
كتب ـ هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 14642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2283 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 18299 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 649 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1657 نقطة.
 
 

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