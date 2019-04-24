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تأجيل محاكمة مسئولة بحسابات "تعليم العمرانية" بالكسب غير المشروع لـ26 مايو

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:20 ص
تأجيل محاكمة مسئولة بحسابات "تعليم العمرانية" بالكسب غير المشروع لـ26 مايو محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة "إقبال. غ. م"، رئيس قسم بحسابات إدارة العمرانية التعليمية، بتهمة الكسب غير المشروع لجلسة 26 مايو للنطق بالحكم.

 

وصدر القرار برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل قطب وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز إبراهيم ونادر محمد حسن ومدحت سالم رمضان وأمانة سر سيد نجاح وأحمد رضا.

 

وتعود القضية للفترة من عام 2011 حتى عام 2013 بدائرة قسم العمرانية، عندما قامت المتهمة بصفتها رئيس حسابات بالإدارة التعليمية بالعمرانية بالحصول على 673 ألف جنيه، بأن اختلست أموالا وجدت فى حيازتها بسبب وظيفتها، وهي الشيكات البالغ قيمتها مليون و440 ألف جنيه، والمستقطعة من أجور العاملين بجهة عملها، والمسلمة إليها لتوريدها لحساب نقابة المعلمين وصندوق الزمالة والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بأن قامت بتدوين رقم حسابها الشخصي ببنكى الأهلى المصرى والإسكندرية على تلك الشيكات بدلا من حساب جهة المستقطع لصالحها تلك المبالغ، وقامت بإيداعها بحسابها الشخصي وصرف قيمتها عقب ذلك، وسددت جزء منها لصالح عملها، وارتبطت بجريمة تزوير فى صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن أثبتت على خلاف الحقيقة بتلك الشيكات رقم حسابها الشخصي بدلا من جهة عملها.

 

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة استغلت سلطتها بوجود زيادة غير مشروعة في عناصر ذمتها المالية ومصروفات غير معلومة المصدر بمبلغ 673 ألف جنيه لا تتناسب مع مصادر دخلها.  


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