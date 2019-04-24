تأجيل محاكمة ضابطين وأمين شرطة بتهمة قتل سمسار بـ6 أكتوبر لـ29 مايو

كتب ـ عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة ضابطين وأمين شرطة و5 آخرين، المتهمين فى قضية خطف وقتل السمسار "فريد ش" بمنطقة 6 أكتوبر، لجلسة 29 مايو للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل ومحمد خيري وأمانة سر أيمن محمود.

وكانت نيابة أول أكتوبر بإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول، أحالت ضابطين وأمين شرطة و5 متهمين آخرين، بينهم عراقي الجنسية، إلى محكمة الجنايات، بتهمة خطف وقتل سمسار أكتوبر.

فيما اعترف المتهمون وفقا للتحقيقات بأن "عصام. ش" أمين الشرطة المفصول بمرور أكتوبر، خطط للجريمة بإيعاز من العقيد "الصباحي"، المتهم الهارب إلى الخارج، فاستعان بضابط ومسجلين خطر و"بودى جاردات" لخطف "فريد ش"، لكنهم قبل جريمتهم جلسوا مع المجني عليه في حضور الضابط الهارب إلى الخارج، على إعادة مبلغ مليوني جنيه ثمن صفقة مخدر الفودو، وإزاء رفضه نفذوا مخططهم الإجرامي بخطف سمسار العقارات من محيط سكنه بمدينة 6 أكتوبر، وقتله وإلقاء جثته برشاح القناطر الخيرية بالقليوبية.

وكشفت التحقيقات، إن المتهم العراقي دريد السامرائي، اتفق مع العقيد "الصباحي" على استيراد صفقة "فودو" عبر المجني عليه، وتبين أن "السامرائي" يعمل وسيطا لجميع صفقات المخدرات، وأن "الأخير" اتفق مع المجني عليه على تفاصيل إنهاء الصفقة الأخيرة وتسلمها بأحد الموانئ البحرية، وبالفعل نجحت تلك الصفقة.

ومن جانبها، وجهت جهات التحقيق لجميع المتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالخطف، وحيازة أسلحة نارية دون تصريح، فضلا عن الاتجار في المخدرات، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقًا.