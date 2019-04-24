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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:01 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المختلفة ومتابعة الاستعدادات لشهر رمضان وتوافر السلع بجانب الاستعداد لاحتفالات شم النسيم.

 

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماع مسبق لها على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذى ينص على زيادة المعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها فى هذا التاريخ، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيه شهريا، كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريا شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.

 

كما وافق المجلس على مشروع قرار بقانون فى شأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

 


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