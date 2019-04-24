video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

انفوجراف.. الحكومة تنفى 9 شائعات فى 9 أيام

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:21 ص
انفوجراف.. الحكومة تنفى 9 شائعات فى 9 أيام انفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، 9 شائعات انتشرت فى 9 أيام فى الفترة من 16-24 أبريل الجارى. 
 
وتضمنت الشائعات تقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة، وفرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وزيادات ضريبية جديدة على السجائر فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، وتقليص رقعة الأراضى المزروعة بالقمح، ورفع الدعم عن زراعة محصول القمح، وخصخصة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وخصخصة شركات الأدوية الحكومية، وتغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين بالثانوية العامة، وانهيار حضانة الأطفال "المبتسرين" فى مستشفى فارسكور بدمياط، وإلغاء تطبيق مشروع الآذان الموحد.
 
انفوجراف (1)
 

انفوجراف (2)
 

انفوجراف (3)
 

انفوجراف (4)
 

انفوجراف (5)
 

انفوجراف (6)
 

انفوجراف (7)
 

انفوجراف (8)
 

انفوجراف (9)
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تعرف علي أبرز شائعتين نفتهم وزارة الصحة هذا الأسبوع

الزراعة: لا صحة لتقليص رقعة الأراضى المزروعة بالقمح

المالية تنفى 3 شائعات أبرزها زيادة الإيرادات الضريبية على السجائر

فارسكور

السجائر

المبتسرين

فرض ضرائب

تقرير الشائعات

امتحان المتفوقين

الصحة

التامين الصحي

المالية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة