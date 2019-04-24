انفوجراف.. الحكومة تنفى 9 شائعات فى 9 أيام

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، 9 شائعات انتشرت فى 9 أيام فى الفترة من 16-24 أبريل الجارى.

وتضمنت الشائعات تقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة، وفرض ضرائب جديدة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وزيادات ضريبية جديدة على السجائر فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، وتقليص رقعة الأراضى المزروعة بالقمح، ورفع الدعم عن زراعة محصول القمح، وخصخصة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وخصخصة شركات الأدوية الحكومية، وتغيير أماكن انعقاد امتحانات الطلاب بمدارس المتفوقين بالثانوية العامة، وانهيار حضانة الأطفال "المبتسرين" فى مستشفى فارسكور بدمياط، وإلغاء تطبيق مشروع الآذان الموحد.