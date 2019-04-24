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انتحار فتاة بشنق نفسها لمرورها بأزمة عاطفية بمنطقة التجمع

الأربعاء، 24 أبريل 2019 05:03 م
انتحار فتاة بشنق نفسها لمرورها بأزمة عاطفية بمنطقة التجمع انتحار فتاة- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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انتحرت فتاة بشنق نفسها لمرورها بأزمة عاطفية، بعد قطع حبيبها علاقته بها فى منطقة التجمع الأول، وتم نقل المتوفية إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من الأهالى بانتحار فتاة بمنطقة إسكان الشباب الجنوبى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين قيام "خ. أ"، 24 سنة، بالانتحار بشنق نفسها.

وبإجراء التحريات أثبتت أن المتوفية قامت بالانتحار بشنق نفسها بسبب مرورها بأزمة عاطفية بعد انفصال حبيبها عنها بسبب مشاكل بينهما، وأخطر النيابة لتولى التحقيقات.

 


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