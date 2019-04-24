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النيابة تأمر بعرض فتاة انتحرت لمرورها بأزمة عاطفية بالتجمع على الطب الشرعى

الأربعاء، 24 أبريل 2019 06:54 م
النيابة تأمر بعرض فتاة انتحرت لمرورها بأزمة عاطفية بالتجمع على الطب الشرعى جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لموقع انتحار فتاة بمنطقة التجمع الأول، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

وأمرت النيابة بتشريح جثة الفتاة للوقوف على تفاصيل الواقعة.

 

وترجع الواقعة بتلقى الرائد تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من شرطة النجدة بانتحار فتاة بمنطقة إسكان الشباب الجنوبى، وبالانتقال والفحص تبين قيام فتاة فى منتصف العقد الثالث من العمر، بالانتحار بشنق نفسها، وبعمل التحريات دلت أنها أقدمت على الانتحار بشنق نفسها بسبب مرورها بأزمة عاطفية.


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انتحار فتاة بشنق نفسها لمرورها بأزمة عاطفية بمنطقة التجمع

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