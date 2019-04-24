النحات الصينى "باى يى" يسلم السفير المصرى ببكين تمثال للرئيس السيسي

رسالة بكين: هانى محمد

صمم النحات الصينى المشهور "باى يى"، تمثال للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، وذلك تقديرا للجهود الذى يبذلها الرئيس المصرى فى دعم العلاقات الصينية المصرية.



النحات الصينى مع تمثال السيسى

واستقبلت جامعة بكين للغات برئاسة الدكتور لوه لين المعروف بــ"خليل باشا"، عميد كلية دراسات الشرق الأوسط ببكين، العمل الفنى للنحات المشهور باي يي وهو عبارة عن تمثال للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي.

وسلم كلا منهم التمثال إلى السفير المصرى ببكين إسامة المجدوب، لتسليمه إلى الرئيس المصرى خلال زيارته للمشاركة فى منتدى الحزام والطريق الدولى الثانى بالعاصمة الصينية بكين بحضور 37 رئيس دولة، و117 ممثلا رفيع المستوى ليصل العدد الإجمالى إلى 154 دولة، فضلا عن مندوبين من أكثر من 180 دولة ومنظمة دولية.



الدكتور لوه لين المعروف بــ"خليل باشا" مع السفير المصرى فى بكين

والجدير بالذكر أن الرئيس المصرى بدأ زيارته السادسة لجمهورية الصين الشعبية، لبحث سبل دفع العلاقات الصينية المصرية وبذل المزيد من الجهود لتدعيم التعاون والترابط بين الطرفين.