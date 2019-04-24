video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

النحات الصينى "باى يى" يسلم السفير المصرى ببكين تمثال للرئيس السيسي

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:15 م
النحات الصينى "باى يى" يسلم السفير المصرى ببكين تمثال للرئيس السيسي النحات الصينى مع تمثال الرئيس السيسي
رسالة بكين: هانى محمد
إضافة تعليق
هانى-محمد
 
صمم النحات الصينى المشهور "باى يى"، تمثال للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، وذلك تقديرا للجهود الذى يبذلها الرئيس المصرى فى دعم العلاقات الصينية المصرية.
 
 
النحات الصينى مع تمثال السيسى
النحات الصينى مع تمثال السيسى
 
 
واستقبلت جامعة بكين للغات برئاسة الدكتور لوه لين المعروف بــ"خليل باشا"، عميد كلية دراسات الشرق الأوسط ببكين، العمل الفنى للنحات المشهور باي يي وهو عبارة عن تمثال للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي.
 
وسلم كلا منهم التمثال إلى السفير المصرى ببكين إسامة المجدوب، لتسليمه إلى الرئيس المصرى خلال زيارته للمشاركة فى منتدى الحزام والطريق الدولى الثانى بالعاصمة الصينية بكين بحضور 37 رئيس دولة، و117 ممثلا رفيع المستوى ليصل العدد الإجمالى إلى 154 دولة، فضلا عن مندوبين من أكثر من 180 دولة ومنظمة دولية.
 
 
النحات الصينى مع السفير المصرى فى بكين
الدكتور لوه لين المعروف بــ"خليل باشا" مع السفير المصرى فى بكين
 
 
والجدير بالذكر أن الرئيس المصرى بدأ زيارته السادسة لجمهورية الصين الشعبية، لبحث سبل دفع العلاقات الصينية المصرية وبذل المزيد من الجهود لتدعيم التعاون والترابط بين الطرفين.
 
 
النحات وتمثال الرئيس السيسى
الدكتور لوه لين المعروف بــ"خليل باشا" وتمثال الرئيس السيسي

تمثال الرئيس السيسى
تمثال الرئيس السيسي

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. أبرز زيارات الرئيس السيسي للعاصمة بكين.. وتشي جين بينج للقاهرة

السيسى

السفير المصرى

جامعة بكين

العلاقات المصرى

منتدى الحزام والطريق




لا تفوتك
خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب إصلاحات السكة الحديد

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

اعرف كل حاجة عن معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان × 10 معلومات

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

بعد سقوط الزمالك أمام بيراميدز.. الدورى المصرى على صفيح ساخن.. أبناء دياز فى الصدارة والمواجهات المباشرة تعزز فرص التتويج.. الهدايا تنهال على الأهلى قبل مواجهة كتيبة إيهاب جلال.. والفارس الأبيض فى مهمة انتحارية

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

حازم حسين يكتب: معارضة الحناجر والخناجر.. الاستفتاء يفضح ديكتاتورية الأقلية وسذاجة آليات الاحتجاج السياسى .. فصائل الرفض السياسى أدمنت الحياة فى كنف النظام السابق على طريقة الصوب الزراعية و"حضّانات" الأطفال

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

الزمالك يرصد مكافآت خاصة للتأهل إلى نهائى الكونفدرالية

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

عشان ماتخسرش حد.. 8 طرق للتحكم فى غضبك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة