المصريون لعمرو واكد بعد حساباته الكاذبة : يا فاشل .. يافاشل

كتبت : دينا الحسيني

سخر المصريين علي تويتر من الخائن عمرو واكد وتغريداته الكاذبة حول نتيجة الإستفتاء علي مواد تعديل الدستور، ومحاولته التشكيك في احتساب الأرقام التى أعلنتها رسمياً الهيئة الوطنية للإنتخابات، والتى جاءت معبرة عن أراء المصريين الذين توافدوا علي لجان الإقتراع علي مدي ثلاث أيام متتالية في مشهد وطني لن ينساه التاريخ .

إذ غرد واكد مؤخرا عبر حسابه على تويتر : " أنه بحساب النسبة المئوية 88.83% للموافقين و11.17% للرافضين و3.06% للأصوات الباطلة تصبح نتيجة الانتخابات 103.06% فى موقف يعبر عن جهل وضعف علاقة صاحبه بأى حسابات للنسب المئوية للانتخابات.



تغريدة عمرو واكد الكاذبة

ودشن مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج # عمرو _ واكد _ فاشل وتسأل العديد عن السر وراء قيام واكد بالاستمرار في لعب دور الخيانة ليس فقط في الأعمال الفنية التي قام بها بل في الحقيقة بتأمره علي مصر والاستقواء بالخارج وبث الأكاذيب .

وغرد المصريون لعمرو واكد : " مش عارف الفرق بين الأصوات الصحيحة والباطلة وجاي تكلمني عن الوعي " ، وعلق أخر : " عمرو واكد وصل لمرحلة المجاهرة بالجهل شوفوا بيحسبها أزاي " وأخري تقول : " تقريباً عمرو واكد ملحق في الرياضة 2"

وتسأل مستخدم أخر قائلا : " طالما إنت مش فاهم حاجة بتكلم لية ..الأصوات الباطلة بتكون نسبة من الحضور والأصوات الصحيحة بيتم تقسيمها إلي موافق وغير موافق بلاش تروج جهل بزعم أنك زعيم ملهم "

وتغريدة أخري : " عمرو واكد خاين حتي في أفلامة خاين عشري والفيلم اللي عمله عن صدام حسين وتمثيلة امام ممثلين إسرائيليين عادي عاوز يبقي مشهور حتي علي حساب بلده "



