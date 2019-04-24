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المشدد 8 سنوات لرئيس مباحث الحدائق و7 سنوات لـ4 أمناء لتعذيبهم محتجز حتى الموت

الأربعاء، 24 أبريل 2019 02:48 م
المشدد 8 سنوات لرئيس مباحث الحدائق و7 سنوات لـ4 أمناء لتعذيبهم محتجز حتى الموت المستشار على الهوارى
كتب إيهاب المهندس
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار على الهوارى، بالسجن المشدد 8 سنوات رئيس مباحث حدائق القبة، والمشدد 7 سنوات لـ4 أمناء شرطة، فى اتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت داخل القسم.
 
كما قضت المحكمة بالحبس سنة لمعاون مباحث القسم وإلزامهم بالتعويض المدني المؤقت للمدعي بالحق المدني.
 
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
 
كشفت تحقيقات النيابة في واقعة قيام رئيس مباحث ومعاون مباحث و4 أمناء شرطة بقسم حدائق القبة عن قتل، وتعذيب محتجز داخل القسم لدفعه للاعتراف بجريمة سرقة، عن تفاصيل القضية، وتبين من تحقيقات أحمد هاني وسعد أبو العز، مدير نيابة غرب القاهرة، وسكرتارية مصطفى محمود وميشيل ماجد، أن المتهمين عذبوا المجني عليه حتى الموت، بينما أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.
 
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه عن وجود إصابات متفرقة بمختلف أنحاء جسده، منها آثار تعذيب بالصعق الكهربائي، وتبين من معاينة النيابة لغرفة المباحث داخل القسم وجود عنف جنائي بها، وتحطم في زجاج باب الغرفة، كما أثبت تفريغ كاميرات المراقبة بالقسم احتجاز المجني عليه الآخر داخل القسم، لمدة تقارب 24 ساعة، وتم الاعتداء عليه وتعذيبه لتحديد شريكه في السرقة حتى أقر باعترافه، وأن المجني عليه لم يقاوم عملية الضبط، ودخل القسم بصحة جيدة حتى خرج منه محمولا على كرسى خشبى ولفظ أنفاسه الأخيرة.
 
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات التعذيب الذي أدى للوفاة، والتزوير فى محررات رسمية، وعقب انتهاء التحقيقات قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب المجنى عليه حتى الموت.

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