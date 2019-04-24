المدير التجاري لـOCC: التكنولوجيا الحديثة دفعت الكثيرين للاستثمار في البورصة

كتب هانى الحوتى

اعتبر تشيب دمبسي، المدير التجاري التنفيذي لـ The Options Clearing Corporation ) OCC) ،أن التكنولوجيا الحديثة دفعت الكثير للاستثمار في البورصة من خلال تطبيق إلكتروني يستطيع المستثمر أن يشتري ويبيع في دقائق.

وأضاف دمبسى، خلال كلمته في الجلسة الأخيرة لمؤتمر البورصات العربية، مساء اليوم الأربعاء، أن التكنولوجيا المالية سهلت على المتعاملين في البورصات.

وتابع: "العميل أصبح متغير المزاج بشكل سريع، وهو ما يعني أنه حان الوقت للمقاصة المركزية لتختصر الإجراءات التي كانت تأخذ أيام إلى دقائق".

ووصف دمبسي التجارب التي تحدث من خلال التطبيقات الإلكترونية بأن تكلفتها ليست كثيرة، وأضاف يجب أن يكون لدينا فرصة في الدخول في هذه النجاحات وأن نتشارك كمقصات مركزية مع شركات التكنولوجيا لعمل ذلك.

وبحسب دمبسي فإن الاهتمام بالإنترنت أصبح كبيرًا، فمثلاً نحو 300 مليون شخص يشاهدون نهائيات الدورى الأبطال العام الماضى، وأصبح عدد الذين يلعبون الألعاب الإلكترونية أكثر من الذين يلعبون كرة القدم.

وقال إن المقصات المركزية لديها الكثير لتحدثه في عالم المال لكنها تحتاج إلى الكثير من رأس المال وأمامها تحديات بالغة تتعلق بهذا الأمر.

وأشار إلى ضرورة أن يكون لدى المقاصة المركزية استراتيجيات ناشئة وواعدة تستطيع أن تواجه التحديات وأن تتشارك في كامل الحلول مع شركات التكنولوجيا.