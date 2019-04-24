وقضى القرار بحل مجلسي إدارة الصندوقين والأمانات العامة والإدارات التنفيذية، ووجه اللجنة المختصة بحصر الممتلكات وضبط العُهد واستلام المقار واستكمال الإجراءات المالية والإدارية والقانونية .