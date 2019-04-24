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أصدر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان ، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس المجلس، قراراً بتجميد العمل بصندوق دعم السلام بولاية جنوب كردفان، وصندوق إعمار ولاية النيل الأزرق.

وقضى القرار بحل مجلسي إدارة الصندوقين والأمانات العامة والإدارات التنفيذية، ووجه اللجنة المختصة بحصر الممتلكات وضبط العُهد واستلام المقار واستكمال الإجراءات المالية والإدارية والقانونية .

كما أصدر المجلس ، قرارا باعتماد يوم الأحد عطلة أسبوعية للمدارس المسيحية في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح القرار أنه تم منح الأحد عطلة أسبوعية للمدارس المسيحية بدلا من السبت .

ووجه المجلس العسكري السوداني الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم لإنفاذ القرار .