وقال جرينبلات - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء - "إن الشائعات التي تشير إلى أن رؤيتنا للسلام تتضمن كونفدرالية بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأن تجعل الأردن وطنا للفلسطينيين، غير صحيحة".. مطالبا بعدم نشر مثل تلك الشائعات.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط قد أكد، الأسبوع الماضي، صحة تقرير إعلامي كشف عن أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره أبلغ المشاركين في اجتماع لسفراء نحو 100 دولة بأن خطة الإدارة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط سيتم الإعلان عنها أوائل يونيو القادم عقب شهر رمضان المبارك.