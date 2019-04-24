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الأربعاء، 24 أبريل 2019 02:05 م
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الليرة التركية عند أضعف مستوى فى 6 أشهر بفعل الانتخابات وضغوط العلاقات الأمريكية

الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:42 م
الليرة التركية عند أضعف مستوى فى 6 أشهر بفعل الانتخابات وضغوط العلاقات الأمريكية الليرة التركية
(رويترز)
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بلغت الليرة التركية أضعف مستوياتها مقابل الدولار منذ منتصف أكتوبر اليوم الأربعاء فى الوقت الذى يدرس فيه المستثمرون المخاطر النابعة من الاعتراضات على نتائج الانتخابات فى اسطنبول وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتحول اهتمام السوق إلى اجتماع البنك المركزى التركى المقرر غدا الخميس لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يُبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24%.

وتراجعت قيمة الليرة إلى 5.8792 من سعر الإغلاق السابق البالغ 5.83، ليصل انخفاض العملة إلى 10% منذ بداية العام، وهذا أدنى مستوى لليرة منذ 15 أكتوبر، باستثناء "انهيار خاطف" وجيز شهدته العملة فى يناير.


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