القوى العاملة: السيسي يشهد احتفالية عيد العمال نهاية الشهر الجارى

قالت وزارة القوى العاملة فى بيان لها، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سوف يشهد الاحتفالية التى ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال نهاية الشهر الجارى.

وأوضحت الوزارة، أنه من المقرر أن يكرم الرئيس السيسى خلال الاحتفال 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وذلك بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، على اسهامهما فى مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس السيسى كلمة بهذه المناسبة لعمال مصر، باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج.

وعقد وزير القوى العاملة محمد سعفان اجتماعا بديوان عام الوزارة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء النقابات العامة بحضور جبالى المراغى رئيس الاتحاد، لمناقشة الترتيبات النهائية لاحتفالية عيد العمال، ووضع آليات مستقبلية ومعايير تخص المكرمين من العمال فى الاحتفالية، فضلا عن آليات الانتقال والحضور.

فى بداية الاجتماع تقدم "سعفان" بالشكر لكل عمال مصر وقياداتهم النقابية لما رسموه من صورة مشرفة خلال أيام الاستفتاء الدستورى، مما يؤكد أن العمال هم السند الرئيسى للدولة المصرية، وأنهم داعمين على طول الخط لمسيرة الإصلاح والخطط التنموية التى ستنقل الدولة المصرية إلى مكانة أفضل.

وأشار الوزير، إلى أن هذه المرحلة تتطلب التكاتف من كافة عناصر التنظيم النقابى ونبذ أى خلافات لتحقيق المصلحة العليا، وهى رفع شأن التنظيم النقابى المصري.