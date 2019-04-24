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القبض على ممرضة لسرقتها سلسلة ذهبية من سيدة فى الغردقة

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:36 م
القبض على ممرضة لسرقتها سلسلة ذهبية من سيدة فى الغردقة حبس - صورة أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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ألقت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، القبض على ممرضة بإحدى المستشفيات لسرقتها سلسلة ذهبية من سيدة، حرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

كان ورد بلاغ للرائد إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من المدعوة " هيفاء. ك. و" تفيد باكتشافها سرقة سلسلة ذهبية من داخل مسكنها.
 
وبإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة "هناء إ. أ" ممرضة.
 
تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة عن طريق المغافلة حال ترددها على المبلغة بشقتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5653/2019 جنح أول الغردقة وأخطرت النيابة العامة .
 

 


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البحرالاحمر

الغردقة

ممرضة

سرقة سلسلة ذهبية

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