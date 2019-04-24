القبض على ممرضة لسرقتها سلسلة ذهبية من سيدة فى الغردقة

كان ورد بلاغ للرائد إسلام مقبل، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من المدعوة " هيفاء. ك. و" تفيد باكتشافها سرقة سلسلة ذهبية من داخل مسكنها.

وبإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة "هناء إ. أ" ممرضة.

تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة عن طريق المغافلة حال ترددها على المبلغة بشقتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5653/2019 جنح أول الغردقة وأخطرت النيابة العامة .