الصحة تعلن وصول المستشفى العائم للجيزة واستمرار تقديمها الخدمات المجانية

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤن الإعلام وصول المستشفى العائم إلى محافظة الجيزة ليستمر تقديم الخدمات الطبية المجانية للأم والطفل حتى 26 من الشهر الجارى .

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤن الإعلام فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن المستشفى العائم مجهز على اعلى مستوى ويضم فريق تمريض، وفنى وإدارى.

وتابع الدكتور خالد مجاهد أن الفرق تجري الكشف المبكر عن الأنيميا ونقص الحديد وضعف السمع وأمراض الأذن وأمراض العيون وسرطان الثدى وسكر الأطفال.

واستكمل : يتم تقديم العلاج لكافة المصابين بالمجان، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات لإجراء العمليات بالمجان تماماً.