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السيسي يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندى المجهول فى ذكرى تحرير سيناء

الأربعاء، 24 أبريل 2019 04:57 م
السيسي يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندى المجهول فى ذكرى تحرير سيناء السيسي يضع إكليلا من الزهور على نصب الجندى المجهول
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فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والثلاثين لتحرير سيناء الحبيبة، قام  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة  بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل للوفاء لشهداء مصر الأبرار.

ثم توجه الرئيس السيسى إلى قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة وذلك قبل مغادرته إلى الصين.
 
 
وفي نهاية الاحتفال صافح الرئيس عبد الفتاح السيسى قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعدد من الوزراء .

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السيسي

نصب الجندى المجهول




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