video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السلطات الدنماركية تحقق فى طرود مشبوهة أرسلت لشركات غذائية كبرى

الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:13 م
السلطات الدنماركية تحقق فى طرود مشبوهة أرسلت لشركات غذائية كبرى الشرطة الدنماركية ـ صورة أرشيفية
كوبنهاجن (أ ش أ)
إضافة تعليق

بدأت الشرطة الدنماركية اليوم الأربعاء، التحقيق فى عدة رسائل تحتوى على مسحوقا مجهولا، وعبارات تهديد أرسلت من بلجيكا إلى عدد من شركات تصنيع المواد الغذائية فى الدنمارك.

وقال مسؤول بالشرطة الدنماركية أوفى ستورملى - فى تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية - إن الرسائل كانت تحتوى على "مادة خطرة"، رافضا الكشف عن تفاصيل ما جاء فى الرسائل مع استمرار التحقيقات .

ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام دنماركية أن الرسائل طلبت من الشركات مبلغ 30 ألف يورو، وإلا ستصاب منتجاتها بأضرار .

وأكدت شركة دانيش كراون - أكبر شركة لمنتجات اللحوم فى أوروبا - أنها تلقت هذه الرسائل، مضيفة أنه " لم يصب أحد من الموظفين أو العملاء بأذى .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الدنماركية تعتقل 23 شخصا بعد إلقاء يمينى متطرف للقرآن فى الهواء

الشرطة الدنماركية توجه اتهامات إلى 14 شخصا نشروا فيديو قتل امرأة بالمغرب

الشرطة الدنماركية تعلن عن هوية قتلى حادث القطار فائق السرعة

الدنمارك

الشرطه الدنماركيه

السلطات الدنماركيه

بلجيكا

طرود مشبوهه




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة