السلطات الدنماركية تحقق فى طرود مشبوهة أرسلت لشركات غذائية كبرى

كوبنهاجن (أ ش أ)

بدأت الشرطة الدنماركية اليوم الأربعاء، التحقيق فى عدة رسائل تحتوى على مسحوقا مجهولا، وعبارات تهديد أرسلت من بلجيكا إلى عدد من شركات تصنيع المواد الغذائية فى الدنمارك.

وقال مسؤول بالشرطة الدنماركية أوفى ستورملى - فى تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية - إن الرسائل كانت تحتوى على "مادة خطرة"، رافضا الكشف عن تفاصيل ما جاء فى الرسائل مع استمرار التحقيقات .

ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام دنماركية أن الرسائل طلبت من الشركات مبلغ 30 ألف يورو، وإلا ستصاب منتجاتها بأضرار .

وأكدت شركة دانيش كراون - أكبر شركة لمنتجات اللحوم فى أوروبا - أنها تلقت هذه الرسائل، مضيفة أنه " لم يصب أحد من الموظفين أو العملاء بأذى .