السجن المشدد 10 سنوات لموظف لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بالوايلى

كتب سليم على

قضت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، بمعاقبة موظف بالدفاع المدنى جامعة عين شمس، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بمنطقة الوايلى.

وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، جوزيف إدوارد زكى، والمستشار شادى سيف ممثل النيابة، وأمانة سر محمد الجمل.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 5768 لسنة 2017 جنايات قسم الوايلى، إن معاون مباحث شمال القاهرة، حال تواجده بالخدمة الليليه لمقر الكاتدرائية بالعباسية تلاحظ له استغاثة أحد الأشخاص يملك شركة لتنظيم الرحلات، وتجمع من الأهالى وبالانتقال شاهد المتهم "أحمد . ف . ا" ، 31 سنة، موظف بالدفاع المدنى جامعة عين شمس، وبرفقته السيارة، وبتفتيشها عقب الإذن له من مالكها صاحب شركة تنظيم الرحلات، عثر بداخلها على حاوية بها 20 قطعة حشيش المخدر، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ نقدى وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه.

وقال صاحب شركة تنظيم الرحلات، أمام النيابة إنه قام بتأجير السيارة إلى صديق المتهم الأول "هارب" لمدة شهر وشك فى استغلال السيارة ملكه واستخدامها فى تجارة المخدرات، ويوم الواقعة أثناء متابعة السيارة عبر جهاز التتبع تلاحظ تواجدها بمنطقة الساحل الشمالى فانتظر وصولها للقاهرة تحديدا لمكان الاستغاثة وقام بفصل محرك الموتور وطلب من معاون المباحث تفتيش السيارة والذى عثر بداخلها على المضبوطات.