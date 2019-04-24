الزراعة: لا صحة لتقليص رقعة الأراضى المزروعة بالقمح

كتبت ــ هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح ورفع الدعم عن زراعته، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص المساحة المزروعة بالقمح والتي تبلغ حوال 3.25 مليون فدان أو رفع الدعم عن زراعته، مُشيرةً إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأنها مستمرة في تقديم دعمها لمزارعي هذا المحصول باعتباره محصولاً أساسياً واستراتيجياً يعتمد عليه المصريون فى غذائهم، وأن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين.