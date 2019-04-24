video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الزراعة: لا صحة لتقليص رقعة الأراضى المزروعة بالقمح

الأربعاء، 24 أبريل 2019 10:56 ص
الزراعة: لا صحة لتقليص رقعة الأراضى المزروعة بالقمح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت ــ هند مختار
إضافة تعليق
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح ورفع الدعم عن زراعته، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
 
وأكدت أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص المساحة المزروعة بالقمح والتي تبلغ حوال 3.25 مليون فدان أو رفع الدعم عن زراعته،  مُشيرةً إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأنها مستمرة في تقديم دعمها لمزارعي هذا المحصول باعتباره محصولاً أساسياً واستراتيجياً يعتمد عليه المصريون فى غذائهم، وأن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإعادة تنظيم وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات "إرادة"

غدا.. الحكومة تعقد إجتماعها الأسبوعى لمناقشة عدد من الملفات

الرقعة الزراعية

مصر

تقرير الشائعات

اخبار مصر




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة