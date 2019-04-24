الرئيس السيسى يغادر إلى الصين للمشاركة بمنتدى "الحزام والطريق الثانى"

غادر مطار القاهرة الدولي قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجها إلي الصين، للمشاركة في منتدى "الحزام والطريق الثاني" ، للتعاون الدولي والذي يعقد في العاصمة بكين، خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الحالي، بمشاركة 37 رئيس دولة وحكومة.

تعد زيارة الرئيس السيسي إلى الصين، هي السادسة منذ توليه منصب الرئاسة عام 2014، واللقاء الذي سيجمعه بنظيره الصيني "شي جين بينج" سيكون السابع بينهما، ما يؤكد أن العلاقات المصرية الصينية تتسم حاليا بالتميز، خاصة أنه تم رفعها في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة انطلاقا من الأهمية التي توليها قيادة الدولتين للعلاقات الثنائية.