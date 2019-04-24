video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 24 أبريل 2019 09:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يغادر إلى الصين للمشاركة بمنتدى "الحزام والطريق الثانى"

الأربعاء، 24 أبريل 2019 08:21 ص
الرئيس السيسى يغادر إلى الصين للمشاركة بمنتدى "الحزام والطريق الثانى" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت ــ رحاب نبيل
إضافة تعليق
غادر مطار القاهرة الدولي قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجها إلي الصين، للمشاركة في منتدى "الحزام والطريق الثاني" ، للتعاون الدولي والذي يعقد في العاصمة بكين، خلال الفترة من 25 حتى 27 أبريل الحالي، بمشاركة 37 رئيس دولة وحكومة.
 
تعد زيارة الرئيس السيسي إلى الصين، هي السادسة منذ توليه منصب الرئاسة عام 2014، واللقاء الذي سيجمعه بنظيره الصيني "شي جين بينج" سيكون السابع بينهما، ما يؤكد أن العلاقات المصرية الصينية تتسم حاليا بالتميز، خاصة أنه تم رفعها في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة انطلاقا من الأهمية التي توليها قيادة الدولتين للعلاقات الثنائية.
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسى يستقبل إدريس ديبى.. ويؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات مع تشاد

اشادة أفريقية بمبادرة السيسى استضافة أعمال قمة لمناقشة الأوضاع في ليبيا

السيسي

الصين

الحزام والطريق الثاني




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

معرض سوبر ماركت أهلا رمضان يستقبل اليوم المواطنين بمدينة نصر

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

"الأرقام" وراء موافقة المصريين على التعديلات الدستورية.. زيادة الاستثمارات خلال 4 سنوات لـ1.5 تريليون جنيه.. تحقيق أعلى معدل نمو سنوى فى 10 سنوات بـ5.3 %.. تراجع مؤشر البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2000 جنيه

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

تميم لا يعترف بالواقع.. اقتصاد قطر ينهار وبنوكه تتجه للاستدانة.. "الحمدين" لا يبالى ويوجه أموال شعبه لدعم المتطرفين.. قرقاش يفضح حيل النظام الخبيثة.. ومحلل سعودى: الدوحة مولت الإخوان بـ90 مليون يورو

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

فيديو.. تركى آل الشيخ يحتفل: "قولوا للزمالك والأهلى وضبلى الملعب واندهلى"

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

تعرف على قرارات "العليا للعمرة والحج " للتصدى للشركات المخالفة للضوابط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة