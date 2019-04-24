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خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الدولار الاسترالى يتراجع والأمريكى يستقر قرب أعلى مستوى فى 22 شهرا

الأربعاء، 24 أبريل 2019 11:33 ص
الدولار الاسترالى يتراجع والأمريكى يستقر قرب أعلى مستوى فى 22 شهرا الدولار الاسترالى
(رويترز)
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انخفض الدولار الاسترالى 1% اليوم الأربعاء، بعد بيانات تضخم أضعف من المتوقع عززت توقعات خفض الفائدة، بينما استقر الدولار الأمريكى قرب أعلى مستوى فى 22 شهرا الذى سجله فى الجلسة السابقة.

 

وصعد الدولار الأمريكى بدعم من بيانات إسكان قوية فى أحدث مؤشر على أن الاقتصاد ينمو أفضل من أقرانه، مما شجع المستثمرين على الإقبال على العملة فى الأسابيع القليلة الماضية.

 

وكشفت بيانات اليوم استقرار مؤشر التضخم الرئيسى فى استراليا بين يناير ومارس وهو ما يقل عن التوقعات ويعد أدنى مستوى منذ مطلع 2016.

 

وكان الدولار الاسترالى الأكثر تحركا بين العملات الرئيسية ونزل إلى أدنى مستوى خلال شهر ونصف عند 0.7027 دولار أمريكى.

 

وسجل مؤشر الدولار، الذى يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 97.660 بعدما صعد إلى 97.777 فى الليلة الماضية وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2017.

 

ونزل اليورو 0.2 %إلى 1.1202 دولار لكنه ظل فوق أدنى مستوى لمعاملات أمس الثلاثاء عند 1.1192 دولار.

 

وصعد الفرنك السويسرى من أدنى مستوى فى ستة أشهر بفعل تراجع اليورو. وارتفع 0.2% إلى 1.1425 دولار.

 

كان الفرنك تضرر بشدة بسبب عزوف المستثمرين عن عملات الملاذ الآمن فى ظل موجة صعود للأصول عالية المخاطر فى العام الحالى.

 

وواصل الجنيه الاسترلينى خسائره ليسجل أدنى مستوى فى شهرين مجددا عند 1.2915 دولار بفعل تنامى الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماى لصياغة خطة للخروج من الاتحاد الأوروبى فى ظل تعثر المفاوضات مع حزب العمال المعارض.


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