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"الدفاع التونسية" تعلن القضاء على إرهابى فى منطقة الكاف

الأربعاء، 24 أبريل 2019 04:30 م
"الدفاع التونسية" تعلن القضاء على إرهابى فى منطقة الكاف الشرطة التونسية ـ صورة أرشيفية
تونس (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع التونسية، القضاء على عنصر إرهابى بمنطقة الكاف، من قبل تشكيلات عسكرية تونسية، بالأمس الثلاثاء، إثر توفر معلومات مشتركة أمنية وعسكرية.

وذكرت الوزارة، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تم التعرف صباح اليوم على جثة الإرهابى ويدعى أسامة السالمى من منطقة الكاف وكان ينشط ضمن المجموعة الإرهابية التابعة لكتيبة عقبة بن نافع بمرتفعات الكاف والقصرين، وشارك منذ عام 2014 فى بعض العمليات العسكرية التى استهدفت القوات العسكرية والأمنية.

وأضاف البيان أنه تم خلال هذه العملية، التى تتواصل الآن بمشاركة وحدات عسكرية وأمنية مشتركة، ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة والألغام تقليدية الصنع.

 


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القضاء على ارهابى فى تونس

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